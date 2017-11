Veldslag op de Bosuil: "Dit was geen match, dit was oorlog"

door Sander De Graeve vanuit Antwerpen

Geoffrey Hairemans moest het vechtvoetbal in Antwerp-Charleroi ook ondergaan

Foto: © photonews

Neen, fraai was het niet, daar in Deurne Noord. Antwerp kwam er voetballen niet uit en Charleroi hoefde dankzij de vroege voorsprong zich niet meteen te haasten. In het slot ging het dan nog tijdrekken dat het een lieve lust was.