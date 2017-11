Onlusten Antwerp doen ex-scheids Gumienny schrikken: "Wat als die play-off 1 halen?"

Akkoord, het was oliedom én ongepast van de Peruviaan om niet één, maar twee doelpunten te gaan vieren voor de neus van de Antwerpse spionkop, maar dan nog praat het de acties van de Antwerpsupporters niet goed.

Ook Gumienny vond dat de grens overschreden werd. "Jammer van de uitspattingen van de fans. Antwerp heeft een vurig publiek, dat is goed. Maar er zijn grenzen. Daarom moet de Voetbalbond nu streng optreden. Stel maar eens dat Anwerp PO1 haalt...”, geeft hij mee in Het Belang van Limburg.

Pluim voor Lardot

Hij had wel lof voor scheidsrechter Jonathan Lardot. Die hield het boeltje onder controle. "Ondanks de vele fouten hield de ref de kaarten lang op zak. In dit geval was dat de juiste strategie."