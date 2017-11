Bandé, de deal van het jaar in Mechelen: "Soms moet je durven met dat soort spelers"

"Bandé doet het uitstekend in een ploeg die nochtans niet overloopt van het vertrouwen", zegt Jan Ceulemans over Bandé in Het Nieuwsblad. "Misschien voelde hij minder druk dan sommige ploegmakkers. Links en rechts pikt hij zijn doelpunten mee, waardoor hij nu bovenaan de topschuttersstand staat."

Mede de verdienste van ex-coach Yannick Ferrera - Jan Ceulemans

En te denken dat hij deze zomer nog te licht werd bevonden in Anderlecht. "KV Mechelen haalde hem als een testspeler, mede de verdienste van ex-coach Yannick Ferrera, die iets in hem zag. Je kan er zeker van zijn dat KV Mechelen hem voor een prikje heeft kunnen vastleggen. Nu is hij al een veelvoud van dat bedrag waard."

Het experiment is alleszins geslaagd, dat is het minste dat je kunt zeggen. "Soms moet je durven met dat soort spelers. Lukt het niet, dan ben je nauwelijks geld kwijt. Lukt het wel, dan rinkelt de kassa."

Niet met een transfer bezig

Bandé laat de verregaande interesse voorlopig over zich heen glijden. "Eerlijk gezegd ben ik nu totaal niet bezig met een transfer. Ik zie mezelf het seizoen uitdoen in Mechelen", vertelde de talentvolle youngster in een eerder interview.