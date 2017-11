Vanhaezebrouck noemt PSG 'de snelste ploeg ter wereld' en countert Mulder met Champions League-campagne van Gent

Zaterdag legde PSG, zelfs zonder Neymar, Angers over de knie met een forfaitscore die evengoed nog hoger had kunnen oplopen. Vanhaezebrouck genoot zowaar van de compilatie. "Zo'n simpliciteit, het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Dat is fenomenaal."

We waren véél te braaf tegen PSG, nog steeds mijn grootste kritiekDeel deze quote: Onlangs keek hij de Parijzenaars zelf nog tweemaal in de ogen. Resultaat: 0-9 over twee matchen. "Na de match tegen Anderlecht zei ik nog: 'zo'n snelle ploeg heb ik nog nooit gezien.' Puur technisch zijn er misschien betere, maar op snelheid zijn zij de beste." 'Money team' Jan Mulder verklaart het met de miljoeneninjectie, Vanhaezebrouck relativeert. "Als je puur naar geld kijkt, kan een ploeg als AA Gent nooit overwinteren in de Champions League. Maar ze hebben het toch gedaan hé." Dat was nota bene nog onder leiding van... Hein Vanhaezebrouck.