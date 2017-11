Het goede en slechte in de Antwerpfan (bis), Malinwa, Stuivenberg, Clement, Charleroi, Wim Smet, Coucke, ...

TOP

Malinwa staat op

De sfeer Achter de Kazerne deed in niets vermoeden dat KV Mechelen na dertien speeldagen de laatste plaats in eerste nationale bezette. Meer zelfs: de gloriedagen leken zelden zo dichtbij.

De fans schreeuwden de spelers verder, die met een prima prestatie voor een belangrijke driepunter tegen KV Kortrijk zorgden. En zo kunnen ze opnieuw ademhalen in Mechelen, al is de weg nog lang.

Antwerps eerbetoon

Ook mooi in Mechelen: het eerbetoon voor de 12-jarige Cis, die al een jaar moedig vecht tegen kanker. In Antwerp maakte het eerbetoon voor de overleden jeugdspeler Joël Lobanzo dan weer enorm veel indruk.

Waasland-Beveren

De meest scorende ploeg van 1A momenteel? Dat is Waasland-Beveren. Met een klassespits (Thelin), geweldige flankspelers (Ampomah - Boljevic), een genie uit Japan (Morioka) en goede flankverdedigers (Demir - Jans) kom je al heel ver.

Ook de rest van het elftal is goed uitgebalanceerd geraakt door Philippe Clement, die echt trots mag zijn op wat hij met de Waaslanders neerzet. Waren ook opmerkelijk goed: Wim Smet en de reddingen van Kalinic in Gent - Standard. Als het goed is, mag het ook gezegd. En de 9 op 9 van Coucke & Oostende: chapeau!

FLOP

Het stuift op de Genkse berg

Tegen Anderlecht en Club Brugge kon Racing Genk nog 4 op 6 pakken, tegen Kortrijk en Lokeren werd 2 op 6 gepakt. En zo blijft Genk ietwat achterophinken, ondanks het grote potentieel van het spelersmateriaal.

Ook de tactische onbuigbaarheid van Stuivenberg valt daarin op. Het centrum van Lokeren zat potdicht, net als dat van Kortrijk, maar Genk - dat speelde zonder echte flankspelers - bleef het maar door het centrum proberen. Zonde!

Op de carrousel

Ja, Eupen heeft een verdediging als een zeef. Een team dat 23 keer wist te scoren in 14 duels zou sowieso meer dan 10 punten moeten hebben. Ware het niet dat Eupen er liefst 39(!) binnenkreeg ondertussen.

Maar of Jordi Condom - die de Panda's de voorbije jaren steevast vrijuit liet voetballen - daarvoor de grote schuldige is? We mogen vermoeden van niet. Toch is Condom de zevende coach die sneuvelt in de Jupiler Pro League dit seizoen. We kunnen al die blinde paniek maar matig appreciëren.

Antwerps sfeerbeton

Wat er tussen de fans van Antwerp en Benavente is gebeurd? Dat is de negatieve kant van het verhaal op Den Bosuil. Zelfs de supporters zelf konden er niet om lachen, want het zet hen ook in een slecht daglicht.

Ook het voetbal van Antwerp zelf liet overigens te wensen over. Bölöni maakte tactisch gezien misschien wel een foutje, een volwassen Charleroi kwam nooit in de problemen in Deurne-Noord.