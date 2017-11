Inter-voorzitter vertelt waarom Perisic uiteindelijk niet naar Manchester United trok

De reden waarom de deal afsprong is simpel: Inter wilde de flankaanvaller die ook op het middenveld uit de voeten kan niet kwijt. Manchester United-trainer José Mourinho trok wanhopig aan zijn mouw en Perisic zelf stond ook niet weigerachtig tegenover een verhuis naar de Premier League.

Velen dachten dat de club uit Milaan uiteindelijk akkoord zou gaan met een overgang door het vele geld dat United bood, maar voorzitter Piero Ausilio ging niet overstag. "We hebben de juiste beslissing gemaakt om Ivan te houden.

We weten hoe belangrijk hij is voor ons. Hij is blij om bij Inter te blijven en gedraagt zich als een echte prof. Voor mij is hij een topspeler", aldus Ausilio.

De Kroaat staat momenteel met Inter op een derde plaats in Italië, op één punt van Juventus en twee punten van leider Napoli. De goede prestaties van de club uit Milaan zullen de pijn van het mislopen van zijn transfer ongetwijfeld wat verzacht hebben.