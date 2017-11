City loopt verder weg, maar geen man overboord voor Mourinho na kostbaar puntenverlies bij ex-ploeg: "We staan niet vijfde, zesde of achtste hé"

De Portugese coach vindt dat er clubs zijn die in slechtere posities zitten dan United voor de titelrace.”We staan tweede, niet vijfde, zesde of achtste hé. Acht punten zijn acht punten. Er zitten ploegen in slechtere papieren dan wij. Er is nog geen man overboord."

De Special One gaf enkele redenen die konden bijdragen tot het verlies.“We hebben enkele zware weken gekend met belangrijke wedstrijden tegen Tottenham, Liverpool en Chelsea, waarin ook enkele belangrijke spelers er niet bij waren.

Het ging gelijk op tegen Chelsea. Zij hadden kansen en wij ook. We wilden het spel veranderen. We hadden veel kansen om te scoren en om gelijk te komen, maar dat lukte ons jammer genoeg niet." De ploeg van Thibaut Courtois en Eden Hazard komt door de overwinning tot op één punt van Manchester United en Tottenham.