Kalinic zag één belangrijke ommekeer in winst tegen Standard: "Voor het eerst zat het mee"

"Als je de nul kan houden, heb je altijd minstens een gelijkspel", aldus Kalinic achteraf. Hij zag het verschil met de start van het seizoen. "Eindelijk zat het ons eens mee." Dat Standard niet tot scoren kwam, was immers niet enkel de verdienste van de Gentse doelman. Er kwam ook wat geluk bij kijken.

AA Gent heeft twee weken tijd om de volgende wedstrijd voor te bereiden, een voordeel. "We hebben nu tijd genoeg om te zien hoe we verder naar boven willen gaan. Want dit is niet de plaats van Gent."