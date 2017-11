De Bruyne verrast met vergelijking: "Ik wil het doen zoals LeBron James"

Met een doelpunt met z'n linker, zogezegd zijn mindere voet, bracht hij City op voorsprong. Zelf scoort hij in principe weinig, omdat hij zich in dienst stelt van zijn team. "Dat maakt mij niet uit. We gaan er dit seizoen toch genoeg scoren", aldus de Rode Duivel in MatchZone.

Dwepen met LeBron

Hij neemt een voorbeeld uit een andere sporttak. "Ik ben een grote NBA-fan. Er spelen daar veel mannen puur op fysieke kracht, maar ik ben meer een fan van LeBron James. Omdat hij kan doen wat hij wil. Hij probeert altijd het best in functie van het team te spelen en dat is ook wat ik wil doen."