Laurent Jans (Waasland-Beveren) kan zich na een maand zonder voetbal weer uitleven op zijn rechterflank

Over het grote verband rond zijn knie moeten we ons volgens hem niet té veel zorgen maken. "De blessure is nog niet helemaal weg. Maar dat verband is simpelweg uit voorzorg en om het risico op een herval te verminderen. Hopelijk heb ik er morgen niet teveel last van."

Meer op de aanval

Jans was alvast erg blij om er terug te staan in een nieuwe rol. "Met deze coach spelen we in een heel ander systeem. Zeker wij, de vleugelverdedigers, staan daardoor veel hoger en we kunnen meer aanvallen. En met iemand als Angban voor de verdediging kunnen we ons ook iets meer permitteren."