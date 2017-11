Twee Rode Duivels maken indruk in Engeland: "Hij wordt wellicht speler van het seizoen"

Dat Kevin De Bruyne in z'n team staat, is bijna geen verrassing meer. "Ik heb hem nu al zo vaak in het team gezet, dat ik denk dat de kandidaat voor Speler van het Seizoen nu wel bekend is."

Er zijn weinig spelers die de bal zo zuiver raken als De Bruyne -Garth Crooks Deel deze quote: "We kennen De Bruyne voor zijn assists, maar ook zijn doelpunten mogen er zijn. Er zijn niet veel spelers in het huidige voetbal die de bal zo zuiver raken als De Bruyne." Ook Eden Hazard kreeg een plek in het team. "Je weet gewoon wanneer sommige spelers er echt klaar voor zijn en dat was bij Eden Hazard zeker het geval. Hij deed United heel veel pijn." Bekijk hieronder het Team van de Week met de twee Belgen.