Luciano D'Onofrio legt uit hoe hij erin slaagde om 19 nieuwe spelers naar Antwerp te halen voor amper 1,6 miljoen euro

Van Damme, Arslanagic, Bolat, ... Stuk voor stuk jongens die D'Onofrio nog kende uit zijn Standard-periode voetballen nu voor de Great Old. "Jelle belde me zelf, hij wilde terug naar België", geeft D'Onofrio aan in Sport/Voetbalmagazine. "Het zijn strijders van wie ik de mentaliteit ken, de werklust. Spelers die we twee, drie jaar geleden misschien niet hadden kunnen krijgen."

Andere spelers als Rodrigues en Batubinsika kwamen er dan weer door de goede banden met Porto en PSG. "Die relatie is gebaseerd op vriendschappen", gaat de sterke man verder. "Ik gebruik mijn netwerk voor jongens die ik niet ken. De scouts van PSG, de scouts van Porto. Porto heft mensen in Brazilië of Argentinië die op zoek gaan naar talent."

Eigen scouting

"Als ik iets wil weten, kan ik op hen een beroep doen. Zo geef je veel minder geld uit. Op termijn moeten we wel zelf zo'n scouting uitbouwen, want de dag dat ik er niet meer ben, moet Antwerp ook verder kunnen."