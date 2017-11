"Lukaku moet dringend meer egoïstisch worden"

Volgens analist Alan Shearer, nog steeds de topschutter aller tijden in de Premier League, doet Lukaku teveel mee aan het spel. "Hij moet de bal niet breed komen vragen of naar de hoekschopvlag lopen bij corners. Zo gaat hij niet scoren", aldus Shearer op Match of the Day.

"Het is tijd om meer egoïstisch te worden. Hij moet de anderen kansen voor hém laten creëren. Zeker omdat je als spits afgerekend wordt op je doelpunten."