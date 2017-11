Opnieuw een Rode Duivel die het opneemt voor Nainggolan: "Moet er altijd bij zijn op WK met zijn kwaliteiten" - En wat met de WK-ambities?

"Ik ben blij voor Radja dat hij er opnieuw bij is. Ok, de coach beslist, maar Nainggolan moet er gewoon altijd bij zijn in de selectie", aldus Fellaini duidelijk bij Stadion.

"Hij is belangrijk voor de ploeg, iedereen houdt van hem. Met de matchen die hij heeft gespeeld, moet hij altijd mee naar het WK."

Het is nu of nooit

"Met de groep die we hebben, moeten we op een groot toernooi ver kunnen raken. Maar het ontbrak ons in het verleden wat aan mentaliteit", aldus Fellaini nog. "Nu denk ik dat we daarin volwassener zijn geworden."

"Op een toernooi leef je zes weken samen, daar moet je ook mentaal sterk voor zijn. Nu willen we allemaal iets groots neerzetten. Het is nu of nooit. We haalden al twee keer de kwartfinale, nu willen we verder raken. Misschien tot in de finale zelfs."