Ongezien! Antwerp-supporters gooien blik naar speler, maar club krijgt geen straf

door Sander De Graeve

Matchwinnaar Benavente werd bekogeld, maar Antwerp komt weg zonder straf

Het was eerst en vooral een domme actie van Cristian Benavente. Één keer mag je ongestraft gaan vieren voor de spionkop van Antwerp, maar geen twee keer. Hij kreeg onder meer een blik op de schouder, maar The Great Old lijkt weg te komen zonder straf.