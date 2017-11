Memphis laat zich niet van de wijs brengen door kritiek: "Het zou nergens op slaan om naar hen te luisteren"

Olympique Lyon nam het vanavond op tegen grote rivaal Saint-Etienne mét Memphis in de basiself. Sinds zijn transfer van Manchester United naar Lyon wordt de Nederlandse flankaanvaller regelmatig flink aangepakt, sportief en extrasportief. De Oranje-international trekt er zich weinig van aan.

"Mensen blijven altijd praten, maar dat boeit me niet. Degenen die kritiek uiten, hebben nooit zelf op een voetbalveld gestaan of nooit op hoog niveau gespeeld. Als ik overal naar moet luisteren, dan ben ik mezelf niet meer. Het zou dus nergens op slaan om naar hen te luisteren. Ik weet waatoe ik in staat ben en dat volstaat", aldus Memphis in L'Equipe.