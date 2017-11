🎥 Zoek de tien verschillen: Nacho Fernandez doet een 'Nigel-de-Jongske' in Superclásico

Bekijk hieronder de beelden én enkele parodieën op de overtreding. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen. We geven ook nog eens de overtreding van de Jong mee in de WK-finale in 2010. Twee druppels water.

Este fue el patadón que le dieron a Edwin Cardona en el #SuperClasico entre @CARPoficial y @BocaJrsOficial. Fernandez se fue expulsado. pic.twitter.com/tk2KjbTxMU — Alan Rafalowski (@alanelchileno) November 5, 2017

Aqui esta el cariñito de Nigel de Jong contra Xavi Alonso Holland vs Spain 0-1 FIFA World Cup ...: http://t.co/8Rnxl2RU via @youtube — El Guapo (@ebriceman) April 30, 2012

Er was ook wat moois te zien op het veld. Boca Juniors won de wedstrijd vooral dankzij Cardona, die uitpakte met deze fantastische vrije trap.