Negen op negen voor genietende Coucke vanuit spionkop: "Het is hoogtij geweest" en "Het gaat niet vanzelf"

"Het is echt enorm gezellig in die spionkop, voor mij is het geestig", aldus Marc Coucke in een reactie in de catacomben van de Versluys Arena.

"De sfeer slaat over op de spelers. Het is knap dat we op zo'n magnifieke wijze hebben gereageerd na de 1 op 21."

Misschien was knokken na een rode kaart eens niet slecht

Toch wil Coucke niet té hard van stapel lopen: "We hebben veel talent, maar het was toch hoogtij en er is storm geweest. Maar het gaat niet vanzelf, dat hebben we in het begin van het seizoen misschien gedacht."

"Op die manier was het misschien zelfs eens goed dat we nu eens hebben moeten knokken na een rode kaart", aldus nog de voorzitter van de Kustboys.