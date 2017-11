OFFICIEEL: Zo gaan de truitjes van de Rode Duivels op het WK 2018 eruitzien!

door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews

De Rode Duivels gaan retro in Rusland, dat was al even duidelijk. Kledingsponsor Adidas grijpt terug naar het EK 1984 om met een nieuw retrotruitje te komen. Hoe dat eruit gaat zien? De beelden zijn nu vrijgegeven.

Eerder werd al duidelijk dat de nieuwe shirts gelijkenissen zouden vertonen met die uit de periode tussen 1983 en 1985. Nu zijn de truitjes ook officieel vrijgegeven. Vanaf vandaag start de verkoop van het thuistenue en trainingscollectie, onder meer in de KBVB webshop en op adidas.be. Naast het thuistenue, wordt vandaag ook de nieuwe trainingscollectie van de Rode Duivels geïntroduceerd. De trainingscollectie kent zwart als basiskleur, met geel en rood als accentkleuren als speelde verwijzing naar de Belgische driekleur. De Rode Duivels zullen dinsdag 7 november voor het eerst te zien zijn in de nieuwe trainingscollectie.