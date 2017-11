Peter Vandenbempt komt met waarschuwing voor Racing Genk: "Vorig seizoen ook meegemaakt"

Peter Vandenbempt is in zijn analyse duidelijk: "Ze lijken niet opnieuw gelanceerd. Zeker niet wat de resultaten betreft. En ze brachten ook niet het voetbal dat ze graag willen zien", aldus de radiocommentator bij Sporza.

Waarschuwing

"Genk voetbalt moeilijke rtegen teams dat een compact blok hebben, zoals Lokeren. Het was stroef, traag en de passing was onzuiver. Bovendien mist Genk diepgang", is Vandenbempt kritisch. "Een analyse die Peter Maes vorig seizoen al had gemaakt."

Genk scoort moeilijk en dat kost punten. Aan gelijke spelen hebben de Limburgers weinig, beseft de man van de radio. "Daar schiet je weinig mee op. Genk heeft al twee keer de kans laten liggen om in de top zes te staan. Laat het een waarschuwing zijn, want vorig seizoen was dat ook een paar keer het geval."