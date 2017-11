Pakt Anderlecht opníéuw naast toptalent? 'PSV stuurde technisch directeur naar België'

In het voetbal weet je nooit -Johan Timmermans Deel deze quote:

Met acht doelpunten is hij stilaan het ongelijk van Anderlecht aan het bewijzen. Een grote transfer dringt zich op, maar KV Mechelen-voorzitter Timmermans wil daar voorlopig niet van weten.

"Toch denk ik niet dat Hassane ons deze winter al zal verlaten", reageert KVM-voorzitter Johan Timmermans in Het Laatste Nieuws. "Een concrete aanbieding hebben we nog niet ontvangen. Bovendien is die jongen graag bij ons en voelt hij dat hij zich hier verder kan ontplooien. Al weet je in het voetbal natuurlijk nooit. Als er een zot bod komt..."