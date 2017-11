Real Madrid wil 'lage' afkoopsom AC Milan-speler op tafel leggen

Wie het zinkend schip wel nog regelmatig recht houdt is Suso. De Spaanse 23-jarige offensieve middenvelder die ook op de flank uit de voeten kan is een van de weinige spelers bij Milan die op hoog niveau speelt en bepalend is voor de club. In het contract van het jeugdproduct van Liverpool zou een afkoopsom van 40 miljoen euro staan.

Een prijsje voor de Europese topclubs. Real Madrid zou erg geïnteresseerd zijn om de speler terug naar zijn geboorteland te halen en wil het bedrag zonder problemen op tafel leggen.

Suso zelf zou zich gelukkig voelen in Milaan en niet per se happig zijn op een vertrek. Als de club weer naast de Champions League grijpt, zo ziet het er momenteel naar uit, lijkt de kans evenwel groot dat hij zijn kar zal keren.