🎥 Voetbalmirakel: rolstoelgebruiker springt spontaan recht wanneer zijn ploeg op voorsprong komt

Een mindervalide supporter zat vanop de eerste rij in zijn rolstoel naar zijn favoriete ploeg te kijken. Toen die na tien minuutjes op voorsprong kwamen via een owngoal, sprong die meteen uit zijn stoel. Afhankelijk van zijn toestand niet geheel onmogelijk, maar het blijft toch een vreemd beeld.

Voor de volledigheid: de tussenstand in Stade Rennes-Bordeaux bleef onveranderd. Benieuwd of deze man gaan dansen is om de overwinning te vieren!