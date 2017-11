België ontvangt Japan, mét Morioka: zijn reactie, verwachting en favoriete Rode Duivel

Voor het eerst in sinds 2014 zal Ryota Morioka weer uitkomen voor Japan. We spraken er met hem over na de match tegen Moeskroen, waarin hij het openingsdoelpunt maakte.

“Ik ben heel blij natuurlijk. Ik heb het nieuws meteen aan mijn vrouw en familie verteld", zegt een fiere Morioka. "Met de bondscoach heb ik nog niet gesproken, iemand van de staff heeft me gebeld. Over mijn eventuele speeltijd moeten we deze week nog praten.”

Speciale interlands

Hoe dan ook zit hij in de selectie voor oefeninterlands tegen Brazilië (10 nov) en België (14 nov), twee echte toplanden. "België is zeker speciaal, omdat ik hier ook speel. Maar de interland tegen Brazilië zal eveneens speciaal worden. Toen ik drie jaar geleden voor het eerst mocht starten bij de nationale ploeg, was dat namelijk ook tegen Brazilië."

Of Japan beter is dan België? Nee, dat niet. Iedereen speelt in topcompetities, de ploeg is beter dan ons, maar we moeten toch proberen winnen. Ik denk dat we wel een kans maken."

Truitjes wisselen?

Morioka is naar eigen zeggen niet van plan om truitjes te wisselen, maar heeft wel een favoriete Rode Duivel. "Kevin De Bruyne, want hij is zo goed in scoren én assists geven. In elke wedstrijd voor Manchester City zorgt hij voor doelpunten.” Net als hem dus… De Japanse De Bruyne? “Nog niet!"