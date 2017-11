Schouterden trekt aan de Eupense alarmbel na 39 tegengoals in 14 matchen: "Wie verantwoordelijk is, moet op zijn plaats gezet worden"

Net als Eupen scoorde ook Sint-Truiden vier keer. "Bij elke doelpoging van STVV was het kassa. Dat is onverklaarbaar", zegt Schouterden.

"We moeten onze fouten dringend onder ogen zien. Want het begint te korten. Al wie verantwoordelijk is, moet op zijn plaats gezet worden", is de winger streng. "Ook de aanvallers moeten meeverdedigen."

"KV Mechelen en KV Oostende zijn geen ploegen die zullen zakken

Eupen voetbalde tegen de Kanaries absoluut niet als een degradatiekandidaat. Toch kregen de Panda's opnieuw de rode lantaarn in handen. "We geloofden erin en durven nog steeds aan te vallen, misschien wel iets te veel", beseft Schouterden. "Een punt bij STVV is goed, maar het moesten er drie zijn."

Schouterden ziet slechts één concurrent voor de degradatie. "KV Mechelen en KV Oostende zijn geen ploegen die zullen zakken. Dus blijven Eupen en Kortrijk over. Maar we moeten alleen naar onszelf kijken."