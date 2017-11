"Het probleem bij de Rode Duivels is niet Nainggolan, maar De Bruyne"

Rodrigo Beenkens kwam in Complètement Foot met een opvallende these naar voren: "Iedereen spreekt over de selectie van Nainggolan, maar het grote probleem is De Bruyne."

We hebben een De Bruyne nodig zoals hij speelt bij Man CityDeel deze quote: "Hij is het grote project waar Martinez zich nu moet mee bezighouden. Hij geeft niet de meest gelukkige indruk bij de Rode Duivels", aldus de analist. "En we moeten stoppen met zeggen dat hij en Eden Hazard elkaar niet zouden kunnen luchten. Ze zijn perfect complementair. Om een toernooi te winnen heeft België echter een De Bruyne nodig zoals hij bij Manchester City speelt. Daar moet Martinez werk van maken."