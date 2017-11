Trainerskerkhof 1A wordt nog wat groter

Tegen KV Mechelen liepen Anastasiou en zijn spelers op tegen een ijzersterke Hassane Bandé, die het pleit met twee goals besliste. Voor Anastasiou is het over en out, dat staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

Er is volgens de krant geen andere uitweg meer, maar wie moet in godsnaam de fakkel overnemen? Brys en Leekens wilden niet komen en ook Ferrera voelt weinig voor een degradatieavontuur.

Niet iedereen aan 100%?

Kaminski was in Mechelen bevoorrechte getuige van alweer een Kortrijks instorting. "Een ploeg als Mechelen, met het mes op de keel, daar moet je iets tegenover zetten. Sommigen hebben zich 100% gegeven. Ik hoop dat iedereen dat kan zeggen..."