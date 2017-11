🎥 Alle remmen los bij Beerschot Wilrijk na behalen periodetitel

door Sander De Graeve

Zo vierde Beerschot Wilrijk de periodetitel

Foto: © photonews

Beerschot Wilrijk heeft voor een stunt vanjewelste gezorgd door de eerste periodetitel in 1B weg te snoepen voor de neus van het veel kapitaalkrachtigere OH Leuven. Het feestje was dan ook navenant.