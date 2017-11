Spitsen Anderlecht krijgen kritiek: "Teo speelt met de dozen rond zijn schoenen"

"Ik zie geen enkele topper", aldus de analist in Het Nieuwsblad. "Niemand die in het rijtje Amokachi, Papin, Koller, Nilis... zal komen.” Vooral bij Anderlecht lijkt de malaise voorin compleet.

"Bij Anderlecht zie ik geen enkele aanvaller die de ploeg voetballend beter zal maken. Teodorczyk spant de kroon. Het is duidelijk dat hij vorig jaar in het casino zat en gewoon geluk had. Er stond toen geen druk op en hij wist waarschijnlijk zelf niet wat hem overkwam."