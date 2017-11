Analist hard voor Brugse spitsen: "Club Brugge heeft kwantiteit, geen kwaliteit"

"Club Brugge heeft in de spits vooral kwantiteit in plaats van kwaliteit", aldus De Mos in Het Nieuwsblad. "Ik zie vier degelijke aanvallers, maar niemand die erboven uitsteekt. Dennis legde er al vijf binnen ja, dat klopt. Maar net als bij Teodorczyk kwam daar toch wat casinogeluk aan te pas."

"Nu hij wat meer weerstand ondervindt, valt hij uit z'n rol. Het laatste wat hij dan moet doen, is weigeren de trainer een hand te geven. Hij kan natuurlijk nog groeien, hetzelfde geldt voor Wesley. Hij is ongecultiveerd, van een Braziliaan verwacht je op technisch vlak toch iets anders."

De Mos verkiest Vossen

“Bij gebrek aan een echte topspits zou ik in Brugge momenteel toch voor de goals kiezen. En wie goals zegt, zegt Vossen. In plaats van hem als invaller te gebruiken, zou ik hem net vertrouwen geven en laten staan, zoals Leko achterin met Mechele doet. Hij blijft voor mij de beste spits van Club."

Dan is er ook nog Diaby. "Diaby dénkt vooral dat hij de beste is. Die was goed in het kampioenenjaar, maar zit nu al een tijd met zijn gedachten bij een andere club. Sowieso wisselt hij ook knappe met slechte dingen af.”