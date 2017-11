Maes blikt terug op fantastische eerste periode Beerschot Wilrijk, en het feestje achteraf

Wat dat zouden we bijna vergeten als het over Beerschot Wilrijk gaat, zo goed waren ze begonnen aan het seizoen. Alexander Maes blikt terug in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Bescheiden feestje

"Het was een geweldig gevoel bij affluiten", aldus de polyvalente speler van Beerschot Wilrijk. "Iedereen had er zo hard voor getraind en gewerkt." Het feestje was opvallend rustig, als we Maes mogen geloven.

"Uiteraard hebben we stevig gevierd in de kleedkamer en eerst op het veld met de supporters, maar daarna zijn we rustig iets gaan drinken bij een ploegmaat thuis."

Hij kreeg ook heel wat reacties. "Ik kreeg berichten van vrienden uit Limburg, die het van thuis volgden. Ook mijn ex-club Hades stuurde gelukwensen en uiteraard de ploegmaats van vorig seizoen, zoals Ruytinx, Thompson en De Beule."