Makelaar Stanciu reageert na gesprek: "In januari zien we wel"

door Sander De Graeve

door

Anamaria Prodan, de makelaar van Stanciu, reageert na gesprek met Van Holsbeeck

Foto: © photonews

Eerder raakte al bekend dat Anamaria Prodan, de makelaar van Nicolae Stanciu, in het land was om te praten met Herman Van Holsbeeck over de toekomst van haar poulain.