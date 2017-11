Ballenjongen die Olayinka iets toeriep reageert op beschuldigingen racisme

Ik heb gelachen, maar enkel omdat hij boos was -Ballenjongen Deel deze quote:

"Inderdaad, ik heb gelachen, maar puur omdat hij boos was. Dit gaat nu rond in de media, ik schrik me kapot. Dit is niet eerlijk. De speler heeft waarschijnlijk niet goed begrepen wat ik zei, maar ook daar bied ik mijn excuses voor aan."

"Ik heb respect voor de beste man, Peter Olayinka. Ik heb wel geleerd dat je niks moet zeggen als ballenjongen." Er zijn amper twee mogelijkheden, ofwel verstond Olayinka niet goed wat de ballenjongen zei, ofwel liegt de jongen. We kennen Olayinka een beetje en een leugenaar is hij allerminst.