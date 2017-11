Gaat Beerschot Wilrijk vól voor de 2e periodetitel of net niet? "Ik heb al een plan in mijn hoofd"

Het verhaal van Roeselare vorig seizoen is bekend. De West-Vlamingen behaalden de eerste periodetitel, maar zakten in de terugronde helemaal weg. In de dubbele confrontatie met Antwerp voor de promotie, moesten de troepen van toenmalig coach Arnauld Mercier het onderspit delven.

Vreest Marc Brys eveneens voor decompressie in zijn groep? "Decompressie is in se niet fout. Soms is het goed om naar een belangrijk moment als die eerste periodetitel toe te leven, vervolgens af te bouwen en dan weer op te bouwen", aldus de coach van de Ratten.

Hoe we de terugronde zullen aanpakken? We'll see

De spelers willen resoluut voor die tweede periodetitel gaan, maar met sterke concurrenten als Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge wordt de terugronde een felle strijd. Dan maar mikken op die promotiefinales?

"De vraag is inderdaad of we op dit elan doorgaan of een rustmoment inbouwen. Veel jongens met lichte blessures hebben namelijk naar deze periodetitel toegewerkt. Ik heb al een idee in mijn hoofd hoe we het zullen aanpakken, maar daar ga ik niets over verklappen. We'll see", besluit de mysterieuze Brys.