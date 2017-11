Als Anderlecht een nieuwe spits wil in januari komt deze jongen weer in beeld

door Johan Walckiers

door

De situatie van Nany Dimata wordt door Anderlecht in het oog gehouden

Foto: © photonews

Anderlecht bekijkt de komende weken of het in januari een nieuwe aanvaller moet gaan halen. Zowel Harbaoui als Teodorczyk voldoen op dit moment niet en Robert Beric past niet in het systeem van Vanhaezebrouck. Eén oude bekende staat alvast op het lijstje.