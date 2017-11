Enorme ontgoocheling na niet-selectie voor Rode Duivels: "Tien jaar geleden was ik er altijd bijgeweest"

Praet had stiekem toch gehoopt om erbij te zijn na zijn bijzonder sterk seizoensbegin. "Je mag het gerust een zware ontgoocheling noemen. Ik ben aan een goed seizoen bezig, met Sampdoria sta ik op een zesde plaats boven ploegen als Fiorentina, AC Milan en Torino én er zijn een paar spelers uit de kern van de Rode Duivels geblesseerd. Dan hoop je op een oproeping", zei hij aan S/V Magazine.

En daarmee lijkt hij het WK op te geven. "Eigenlijk was het nu of nooit. De twee vriendschappelijke interlands zijn een van de laatste matchen waarin de coach spelers kan testen. Als je er dan niet bij bent, dan wordt het héél moeilijk om de uiteindelijke WK-selectie te halen", zuchtte hij.$

Balen

De concurrentie op het middenveld is dan ook moordend. "Ik heb gewoon pech dat deze generatie Belgische voetballers bijna uitsluitend bij buitenlandse topclubs voetbalt. Ja, dat is soms balen. Tien jaar geleden had je als speler van een Italiaanse subtopper altijd een selectie te pakken."