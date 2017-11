Keert Stanciu Anderlecht de rug toe? 'Gesprek tussen Van Holsbeeck en makelaar'

Uiteraard heb je wat matchritme nodig om je beste niveau te halen, maar dan nog zou een speler van die waarde (tien miljoen, weet u nog?) meer moeten kunnen brengen.

Een oplossing dringt zich op. Volgens Het Laatste Nieuws is Anamaria Prodan, de makelaar van Stanciu, in het land om een gesprek aan te gaan met Herman Van Holsbeeck over de toekomst van de middenvelder.

Kansen krijgen of vertrekken

Een vertrek lijkt tot de mogelijkheden te behoren. "Als Anderlecht Nico niet goed genoeg vindt", zoek ik wel een nieuwe club", dreigde ze eerder al.