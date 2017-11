Dennis: "Toen Izquierdo vertrok, dankte ik God"

Na dat ene seizoen in Oekraïne was er behoorlijk wat interesse voor de speler. Uiteindelijk tekende Dennis voor vier jaren bij Club Brugge. “Ik kende Club amper. Anderlecht wel, als grootste club en AA Gent via Moses Simon. Hij zei me dat Club de top was en ik wist dat buitenlandse scouts vertrouwen hebben in de Belgische competities”, vertelt de aanvaller in Het Nieuwsblad.

"In België krijgen jonge spelers een kans en kan je nadien alle kanten op. Toen de voorzitter en Vincent Mannaert naar Oekraïne kwamen gevlogen, was ik overtuigd. Toen ik thuiskwam ben ik meteen op Youtube gaan kijken wie mijn concurrenten waren. Ik zag Limbombe en Izquierdo. Snel dat die waren…”

Dennis liet zich er naar eigen zeggen een beetje door ontmoedigen. “Ik dacht dat ik derde keuze zou worden. Ik was nieuw in Brugge en als nieuweling moet je krediet afdwingen. Krediet dat zij al hadden. Toen Izquierdo vertrok, dankte ik God”, besluit hij met de glimlach.