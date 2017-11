Fellaini wil miljoenen (omdat zijn schoenen zijn prestaties beïnvloeden), producent reageert

Volgens Fellaini doen de schoenen geen goed aan zijn prestaties en zitten ze gewoon ongemakkelijk. Gisteren spraken we al van een schadevergoeding van 1,3 miljoen, maar volgens The Sun zou het zelfs 2,4 miljoen worden.

New Balance heeft bij ESPN intussen al gereageerd. "We gaan ons tot het uiterste verdedigen. We kunnen niet meer uitleg geven over lopende zaken. Maar ons bedrijf heeft een uitstekende reputatie in het maken van schoenen voor atleten over de hele wereld. We zijn dan ook overtuigd dat we voor meneer Fellaini juist gehandeld hebben."