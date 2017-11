Joos begrijpt Antwerp-fans niet: "Waarom zou je dat doen"

Benavente, die blijkbaar de Peruviaanse Ronaldinho genoemd wordt, was tot twee keer toe aan de kop van Antwerp gaan vieren. De tweede keer hadden de fans er duidelijk genoeg van.

"De Bosuil is fantastisch. De supporters van Antwerp zorgen voor een heerlijke sfeer en zorgen er tegelijkertijd voor dat het lastig is voor de tegenstander", aldus Joos in Extra Time. Hij was dan ook niet te spreken over de reactie.