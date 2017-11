Hazard krijgt de wind van voren: "Hij zal nooit zo goed worden als Neymar"

Hazard is altijd al die speelvogel geweest. Hij wil zich amuseren op het veld. En als hij scoort of een assist geeft is dat mooi meegenomen. "Ik probeer de beste te zijn, maar als dat niet lukt, is dat ook geen probleem", aldus Hazard afgelopen weekend.

En dat zijn uitspraken die bij Gary Neville niet goed aangekomen zijn. "Daar ben ik enorm in teleurgesteld", zei de analist bij Sky Sports. "Hazard is de absolute top en zou mij 9 op 10 keer kloppen als we één tegen één zouden staan. Maar we willen hem pushen om een niveau als Neymar te bereiken. Maar dat zal hij zo nooit bereiken. Hij ontbreekt die passie."