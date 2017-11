Leekens heeft grote plannen met Hongarije: "Daarom kwamen ze bij mij"

Leekens kijkt nog een beetje de kat uit de boom. Hij wil eerst een evaluatie maken van de kern. Maar hij heeft toch al een stille wenk voor zijn spelers. "Hongarije is een mooi land en Boedapest goed om te leven, maar ik ga mijn spelers toch stimuleren om het ook elders te proberen", vertelt hij in S/V Magazine.

"Er zijn parallellen met de laatste keer dat ik in België begon. Ik geloof dat in de beginfase toen ook nog zestig procent van mijn kern in België speelde. Om ook hier daartoe te komen, gaan we proberen een goeie samenwerking op te zetten met de clubs."

Jeugd

Leekens wil ook aan de basis werken. "Ook naar de jeugd toe zijn er veel stimulansen. Daar zijn de resultaten redelijk, nu gaan we die violen afstemmen met de A-ploeg. Daarom kwamen ze bij mij, omdat ik een brok ervaring heb met dit soort toestanden. In maart zal ik meer weten."