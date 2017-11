Anderlecht ziet alvast geen twee aanvallers geschorst worden: Harbaoui gaat vrijuit

Harbaoui ging met de armen heel breed open richting de bal en raakte daarbij het gezicht van Poulain. De Fransman moest even bekomen, maar scheidsrechter Laforge besloot dat geel voldoende straf was.

Ook de Reviewcommissie bekeek de fase, maar er was geen unanimiteit om de Tunesiër verder te vervolgen. En dus mag hij op beide oren slapen. "Als je springt, komt de elleboog sowieso in het spel", verdedigde Vanhaezebrouck gisteren zijn aanvaller in Extra Time.

"Indien Poulain eerder had gesprongen, had hij Harbaoui geraakt in plaats van omgekeerd. Het was een fout die geel waard was. Met rood zou ik niet akkoord zijn gegaan."