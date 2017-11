Malinwa-talent Bandé doet straffer Emmanuel Dennis (Club Brugge) én Kylian Mbappé: "We gaan nog veel plezier aan hem beleven"

“Bandé op training? Mij raakt hij niet voorbij, met mij dolt hij niet”, aldus een lachende Rob Schoofs. “Neen, serieus. Hij toont zich elke week en hij is echt een geweldige speler."

"Hij is heel jong en heel leergierig, elke week wordt hij beter en beter. Hij heeft heel veel kwaliteiten en hij zal het nog ver schoppen, we gaan er nog veel plezier aan beleven.”

Elke 82 minuten raak

Het Nieuwsblad becijferde ondertussen dat niemand straffer doet dan Bandé: acht doelpunten al dit seizoen, maar vooral goed voor een treffer elke 82 minuten.

Dat is straffer dan alle andere tieners in Europa. Emmanuel Dennis staat vijfde in de statistiek met een doelpunt elke 122 minuten, Mbappé pas tiende met een goal elke 194 minuten.

Om maar te zeggen: Bandé is belangrijk voor Malinwa, waar ze hopen nog lang op hem te mogen rekenen. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2019, met een optie. Die optie zou wel eens sneller dan verwacht kunnen worden gelicht.

Mechelen scoorde dit seizoen nog maar 17 keer, dus is Bandé voorlopig bijna mister 50%. Bovendien zorgde hij al zes(!) keer voor het eerste doelpunt van zijn ploeg in de wedstrijd, waarmee hij een belangrijke rol had in 7 van de 11 punten van Malinwa.