Vanhaezebrouck zoekt naar ideale veldbezetting (en een plaats voor iedereen)

Van Hein ga je geen verkeerd woord horen over zijn kern, de club of de samenstelling van de kern door de club. Maar hij ziet zich wel met een paar problemen geconfronteerd door dat laatste.

Probleem dezelfde middenvelders

Het laatste probeersel was tegen Club Brugge, met een ruit op het middenveld. Zo was er plaats voor Dendoncker, Kums en Trebel, die hij liefst alledrie wil laten spelen. Maar in zijn 3-4-2-1 heeft Hein voor Dendoncker enkel plaats in zijn verdediging. En ja, dat die daar niet graag speelt...

Maar door die opstelling van zondag was er wel geen plaats voor Gerkens of Onyekuru. De laatste werd de pineut, want Gerkens is tactisch iets beter geschoold dan de Nigeriaan. En Vanhaezebrouck heeft het voor 'slimme' voetballers. Hij beseft echter ook dat hij de onvoorspelbaarheid van Onyekuru ook nodig heeft.

Probleem Onyekuru

En dat brengt ons dus bij het volgende probleem. Onyekuru heeft al redelijk veel het verschil kunnen maken op links, maar zou idealieter centraler moeten spelen. Obradovic zat onder Vanhaezebrouck vier matchen zijn frustraties te verbijten, maar greep tegen PSG zijn kans.

De Serviër is op links, met zijn mix van verdedigende en offensieve (voorzetten) kwaliteiten, misschien wel een betere keuze dan Onyekuru. Maar om plaats te maken voor de van Everton gehuurde aanvaller moet dus ofwel Hanni, ofwel Gerkens sneuvelen. En ja, je kapitein slachtofferen, doe je niet zomaar.

En dan heb je nog het probleem op de rechterflank, vanwaar veel te weinig gevaar en goeie voorzetten komen. Dat Najar zo lang out is, blijkt een serieuze streep door de rekening te zijn. Zowel Appiah als Chipciu komen immers te kort.

Probleem aanval

De oplossing zou zijn om Onyekuru in de spits te zetten. Maar dan moet Anderlecht weer op een andere manier gaan voetballen. Vanhaezebrouck wil een spits die de verdediging fysiek kan bezighouden, die met zijn rug naar doel kan spelen.

Daarom ook dat Beric niet aan de bak komt. Teodorczyk is normaal gezien de meest geschikte daarvoor, maar zowel hij als Harbaoui geven niet thuis.

Conclusie

Vanhaezebrouck gaat voor januari een lijstje indienen bij Van Holsbeeck waar zowel jongens opstaan die mogen vertrekken, als posities waar hij versterking op wil. Zo goed als zeker staat daar een nieuwe aanvaller op, net als een rechterflankverdediger. Als Stanciu wil vertrekken, zal Vanhaezebrouck alvast niet de man zijn die hem tegenhoudt.