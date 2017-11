Luie Mirallas weggestuurd op training Everton

Schneiderlin en Mirallas werden immers weggestuurd door coach Duncan Ferguson. Ze waren van het veld gestapt op zaterdag en Ferguson liet hen weten dat ze beter vertrokken als ze hun best niet wilden doen. Dat deden ze ook.

Mirallas kon deze zomer terug naar zijn ex-club Olympiakos, waar Besnik Hasi intussen alweer aan de deur gezet is en was niet tevreden dat de club uit Liverpool niet wou meewerken. Een vertrek in januari lijkt wel aan de orde.