Nog steeds Rode Duivel, maar op ramkoers met Everton: "Ik wil me excuseren voor mijn frustraties"

Vorige week raakte bekend dat hij wegens een naar verluidt gebrekkige inzet door zijn coach Duncan Ferguson werd weggestuurd op training. De Rode Duivel haalde vervolgens de wedstrijdselectie niet.

Frustraties onder controle

Dat ontkracht Mirallas nu zelf via Instagram. "Ik zat niet in de selectie, maar niet omwille van een gebrek aan inzet. Het was een keuze van de coach. Ik was gefrustreerd omdat ik, als speler die al sinds 2012 deel uitmaak van deze groep, onze huidige ranking niet kan aanvaarden."

"Ik wil me bij de voorzitter en de eigenaar van de club, bij mijn ploegmaats en bij de coach excuseren voor het feit dat ik mijn frustraties niet onder controle wist te houden." Ook onder gewezen Everton-coach Ronald Koeman kende Mirallas al problemen.