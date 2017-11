OHL-spelers na ontgoocheling: "Twee of drie dagen bekomen van deze wedstrijd" en "Deze reeks herhalen"

"We moeten deze teleurstelling doorspoelen", aldus middenvelder Koen Persoons. "Er volgen vanaf zaterdag 14 nieuwe matchen waar we vol voor moeten gaan. Maar Cercle Brugge en nog andere ploegen zullen ook voor die tweede periode willen gaan."

'Spelpeil opkrikken'

"Als we deze reeks kunnen herhalen en ons spelpeil opkrikken, dan moeten we meedoen voor die tweede periode. Het zal best spannend worden voor de toeschouwers", weet Persoons. "Het zal belangrijk zijn om deze ontgoocheling zo snel mogelijk te vergeten", zegt ook coach Nigel Pearson.

Dimitri Daeseleire hoopte op een vrij weekend om het hoofd leeg te maken, maar er volgt dit weekend al een belangrijke match. "We moeten twee of drie dagen bekomen van deze wedstrijd. Vanaf woensdag moeten we terug focussen op de tweede periode", klinkt het bij de OHL-aanvoerder.