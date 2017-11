Domper voor Genk: net nu Karelis terug is, valt andere pion tot de winterstop uit met een knieletsel

Dergelijke blessures betekenen meestal weinig goeds, en nu is ook bekend hoelang de 24-jarige aanvaller aan de kant staat.

Samatta liep namelijk een blessure aan de meniscus en de laterale band van de knie op, meldt Het Laatste Nieuws. Een operatie is noodzakelijk, waardoor de spits tot aan de winterstop out is.

Slecht nieuws dus voor Genk, dat pas Nikos Karelis zag terugkeren na een zwaar knieletsel. Met Marcus Ingvartsen heeft coach Albert Stuivenberg wel nog enkele aanvallende opties voor handen.