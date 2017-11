🎥 Fans stuwen Malinwa vooruit én mooi eerbetoon: "Het zijn topfans" en "Ciske is ne kakker"

"Het was belangrijk om ook iets te laten zien naar de supporters toe. Wat ze vorige week op training hebben laten zien? Dat was echt fantastisch. Zo positief zijn als je laatste staat? Voor zoiets wilden we zeker iets terugdoen", gaf Tim Matthys een goede voorzet.

Ook Elias Cobbaut begreep het: "We wilden het vuur in het stadion brengen met z’n allen, als een team. Ik denk dat dat ook wel gelukt is. KV Mechelen heeft gewoon topfans, dat hebben ze ook nu weer getoond. Zij hebben ons ook geholpen bij deze overwinning."

Het laat meteen zien hoe belangrijk de supporters waren voor KV Mechelen. Ze gaven tijdens de week veel steun op een sfeertraining én zongen 90 minuten lang tijdens de match tegen de Kortrijkzanen. Er was een eerbetoon aan de kleine Cis (lees het hier nog eens na), maar er was veel meer. Opgelet: de beelden kunnen even moeten laden.